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Російське дизпальне знову зайняло 45% українського ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 08:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дослідження консалтингової групи "А-95".
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:29
хм а как же разговоры про страну агрессор...
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:12
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