Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дослідження консалтингової групи "А-95".
Дивися повний текст Російське дизпальне знову зайняло 45% українського ринку.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:29
Російське дизпальне знову зайняло 45% українського ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російське дизпальне знову зайняло 45% українського ринку.
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:27
Зеляпукин новый бизнес нашел! Наживается на войне! Страна ждет расстрела парламента, а учителя 4 тысячи баксов зарплаты!
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41
Белорусское можно смело считать что на 85% российское.
Теперь уже точно не вернусь
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