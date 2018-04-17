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Розгадано секрет
існування матерії

Розгадано секрет існування матерії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:42

Розгадано секрет існування матерії

Пропонуємо до обговорення:
Вчені пояснили одне з фундаментальних протиріч Стандартної моделі фізики, розповівши, як антиматерія може переважати над матерією. Про це повідомляється на сайті arXiv.org.

Дивися повний текст Розгадано секрет існування матерії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:43

Значит, аннигиляцию вещества с антивеществом уже отменили?
avk
 
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