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Розгадано секрет існування матерії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 08:42
Пропонуємо до обговорення:
Вчені пояснили одне з фундаментальних протиріч Стандартної моделі фізики, розповівши, як антиматерія може переважати над матерією. Про це повідомляється на сайті arXiv.org.
Дивися повний текст Розгадано секрет існування матерії
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:43
Значит, аннигиляцию вещества с антивеществом уже отменили?
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