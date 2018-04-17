Вчені пояснили одне з фундаментальних протиріч Стандартної моделі фізики, розповівши, як антиматерія може переважати над матерією. Про це повідомляється на сайті arXiv.org.
Дивися повний текст Розгадано секрет існування матерії.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:42
Розгадано секрет існування матерії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розгадано секрет існування матерії.
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:03
И не поспоришь,поскольку всего пару человек (условно) во всем мире поняли про что они говорят.)
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:09
половина из них комментаторы на финансе теория красиво звучит конечно. жаль прибор для ловли темной материи так и не осилили пока
главное оружие рашистов - ложь
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