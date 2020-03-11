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При відхиленні курсу
гривні на 10-15% банки...

При відхиленні курсу гривні на 10-15% банки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:06

При відхиленні курсу гривні на 10-15% банки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Дивися повний текст При відхиленні курсу гривні на 10-15% банки потребуватимуть докапіталізації - асоціація.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:06

Живем ради банков.
hlaaluu
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