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При відхиленні курсу гривні на 10-15% банки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.
Дивися повний текст При відхиленні курсу гривні на 10-15% банки потребуватимуть докапіталізації - асоціація
.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:06
Живем ради банков.
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