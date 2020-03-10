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Регулятор встановив
мінімальні ціни доставки газу

Регулятор встановив мінімальні ціни доставки газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:20

Регулятор встановив мінімальні ціни доставки газу

Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила мінімальний тариф за доставку газу.

Дивися повний текст Регулятор встановив мінімальні ціни доставки газу.
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