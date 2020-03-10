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У Кабміні розповіли, як закрили
український кордон через...

У Кабміні розповіли, як закрили український кордон через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:30

У Кабміні розповіли, як закрили український кордон через...

Пропонуємо до обговорення:
Через коронавируса на українському кордоні залишили працювати тільки 49 пунктів пропуску з 219. Зовнішній периметр державного кордону, а також території аеропортів працюють в особливому режимі.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, як закрили український кордон через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:30

Я так понимаю накроет нас по полной с такими мерами. Но будем делать вид, что все идет по плану.
Igorten
 
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