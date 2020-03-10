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У Кабміні розповіли, як закрили український кордон через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:30
Пропонуємо до обговорення:
Через коронавируса на українському кордоні залишили працювати тільки 49 пунктів пропуску з 219. Зовнішній периметр державного кордону, а також території аеропортів працюють в особливому режимі.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, як закрили український кордон через коронавірус
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R2
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:30
Я так понимаю накроет нас по полной с такими мерами. Но будем делать вид, что все идет по плану.
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Igorten
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:04
Цікаво а чого метро не закривають?
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wladek7070
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:29
Слышал инфу, что пассажиры бусов пьют жаропонижающие перед границей.
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egor6508
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