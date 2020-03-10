RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кабміні розповіли, як закрили
український кордон через...

У Кабміні розповіли, як закрили український кордон через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:30

У Кабміні розповіли, як закрили український кордон через...

Пропонуємо до обговорення:
Через коронавируса на українському кордоні залишили працювати тільки 49 пунктів пропуску з 219. Зовнішній периметр державного кордону, а також території аеропортів працюють в особливому режимі.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, як закрили український кордон через коронавірус.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94001
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:30

Я так понимаю накроет нас по полной с такими мерами. Но будем делать вид, что все идет по плану.
Igorten
 
Повідомлень: 3809
З нами з: 01.11.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:04

Цікаво а чого метро не закривають?
wladek7070
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:29

Слышал инфу, что пассажиры бусов пьют жаропонижающие перед границей.
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 23.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кузя і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк рекомендує не користуватися готівкою через...
R2 » П'ят 13 бер, 2020 09:39
0 9
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 09:39
R2
Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 10 бер, 2020 21:40
44 2389
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 09:20
sequence
Український автопром впав на чверть: скільки машин склали
R2 » Чет 12 бер, 2020 10:35
3 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 23:21
pleshko78_zp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.