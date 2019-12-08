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Як контролюватимуть дотримання
карантину - пояснення...

Як контролюватимуть дотримання карантину - пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:31

Як контролюватимуть дотримання карантину - пояснення...

Пропонуємо до обговорення:
За недотримання обов'язкових обмежувальних заходів у столиці у зв'язку з коронавірусом буде введена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Дивися повний текст 😷 Як контролюватимуть дотримання карантину - пояснення КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:31

Маразм крепчает !
civ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49

Маразм! Т.е. мелкий и средний бизнес эти му*** хотят развалить, а метро работает. Закрывайте тогда и метро- это же главный рассадник инфекций.
Прежде чем принимать такие решения, компенсируйте все предпринимателям зарплату их сотрудников на 3 недели и аренду не забудьте!
Криминальную ответственность - в ж*** отправляйте все кто придёт! Предлагаю идти и блокировать дороги
yakovenko_33
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