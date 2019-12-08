За недотримання обов'язкових обмежувальних заходів у столиці у зв'язку з коронавірусом буде введена адміністративна або кримінальна відповідальність.
Дивися повний текст 😷 Як контролюватимуть дотримання карантину - пояснення КМДА.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:31
Як контролюватимуть дотримання карантину - пояснення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Як контролюватимуть дотримання карантину - пояснення КМДА.
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49
Маразм! Т.е. мелкий и средний бизнес эти му*** хотят развалить, а метро работает. Закрывайте тогда и метро- это же главный рассадник инфекций.
Прежде чем принимать такие решения, компенсируйте все предпринимателям зарплату их сотрудников на 3 недели и аренду не забудьте!
Криминальную ответственность - в ж*** отправляйте все кто придёт! Предлагаю идти и блокировать дороги
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