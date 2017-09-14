Українські заводи в лютому склали 225 автотранспортних засобів.
Дивися повний текст Український автопром впав на чверть: скільки машин склали.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:35
Український автопром впав на чверть: скільки машин склали
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Дивися повний текст Український автопром впав на чверть: скільки машин склали.
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:35
Клятий Януковощ! Здається, він до Ростова разом з золотим унітазом ще й українське автовиробництво з собою прихопив! От же ж злодюга, не те що нинішні "слуги"...
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49
Смешно.
Плюс-минус один фургон - +-30% коммерческих авто.
Плюс-минус 10 маршруток - +-15 % автобусного производства.
Плюс-минус 100 сборочных отверточных автокомплектов - -+10 % украинского "автопрома".
Теперь уже точно не вернусь
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