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Український автопром впав на
чверть: скільки машин склали

Український автопром впав на чверть: скільки машин склали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:35

Український автопром впав на чверть: скільки машин склали

Пропонуємо до обговорення:
Українські заводи в лютому склали 225 автотранспортних засобів.

Дивися повний текст Український автопром впав на чверть: скільки машин склали.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:35

Клятий Януковощ! Здається, він до Ростова разом з золотим унітазом ще й українське автовиробництво з собою прихопив! От же ж злодюга, не те що нинішні "слуги"...
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49

Смешно.
Плюс-минус один фургон - +-30% коммерческих авто.
Плюс-минус 10 маршруток - +-15 % автобусного производства.
Плюс-минус 100 сборочных отверточных автокомплектов - -+10 % украинского "автопрома".
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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