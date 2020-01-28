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Microsoft ліквідувала велику
мережу шкідливих ботів

Microsoft ліквідувала велику мережу шкідливих ботів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:07

Microsoft ліквідувала велику мережу шкідливих ботів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft заявила, що була частиною команди, яка ліквідувала міжнародну мережу ботів-зомбі.

Дивися повний текст Microsoft ліквідувала велику мережу шкідливих ботів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:07

..иными словами, "завалили" кого-то из конкурентов: война "машин" в действии... :)
maestro71
 
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