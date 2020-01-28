Компанія Microsoft заявила, що була частиною команди, яка ліквідувала міжнародну мережу ботів-зомбі.
Дивися повний текст Microsoft ліквідувала велику мережу шкідливих ботів.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:07
Microsoft ліквідувала велику мережу шкідливих ботів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft ліквідувала велику мережу шкідливих ботів.
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:07
..иными словами, "завалили" кого-то из конкурентов: война "машин" в действии... :)
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