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Представили нове покоління серійного електромобіля Fiat...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Компактний електромобіль Fiat 500е за підсумками минулого року зайняв почесне п'яте місце в рейтингу продажів електричних моделей в Україні.
Дивися повний текст Представили нове покоління серійного електромобіля Fiat 500 (фото, відео)
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:08
..перфетто!! классный малыш...
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