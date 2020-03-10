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Олександр Рубля: новий Кабмін.
Що це означає для України...

Олександр Рубля: новий Кабмін. Що це означає для України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:11

Олександр Рубля: новий Кабмін. Що це означає для України...

Пропонуємо до обговорення:
Новий уряд вже заявило про роботу над внесенням змін в бюджет.

Дивися повний текст Олександр Рубля: новий Кабмін. Що це означає для України і бюджету?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:11

Гривня отреагировала на новый Кабмин негативно.
zloy_ukr
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