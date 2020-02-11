Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для Європи. Про це він заявив в інтерв'ю Россмо.
Дивися повний текст У Польщі назвали \"Північний потік-2\" загрозою для Європи.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:47
У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи
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Дивися повний текст У Польщі назвали \"Північний потік-2\" загрозою для Європи.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:16
У випадку введення в дію північного потоку 2 є ризик, що поставки будуть здійснюватись лише через північні потоки 1 і 2. В свою чергу припиниться транзит через Україну, що призведе в кінцевому результаті до знищення самої газотранспортної системи. і залишиться лише один шлях транспортування в ЄС.
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