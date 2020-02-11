RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Польщі назвали "Північний
потік-2" загрозою для Європи

У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:47

У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для Європи. Про це він заявив в інтерв'ю Россмо.

Дивися повний текст У Польщі назвали \"Північний потік-2\" загрозою для Європи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93981
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:47

С каких пор два варианта покупки стали хуже чем один?
svetoch-10
 
Повідомлень: 294
З нами з: 21.12.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:16

У випадку введення в дію північного потоку 2 є ризик, що поставки будуть здійснюватись лише через північні потоки 1 і 2. В свою чергу припиниться транзит через Україну, що призведе в кінцевому результаті до знищення самої газотранспортної системи. і залишиться лише один шлях транспортування в ЄС.
649Sasha
 
Повідомлень: 83
З нами з: 04.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні
R2 » Суб 07 бер, 2020 23:11
4 422
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 14:27
aeroservis
Іпотечне кредитування в Україні та Польщі: в чому...
R2 » Пон 09 бер, 2020 08:24
5 644
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 10:58
klukvova
"Щоб як у Польщі": Президент розповів про бажаний рівень...
R2 » Вів 11 лют, 2020 13:16
5 452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 21:47
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (285)
12.03.2020 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.