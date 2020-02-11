Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для Європи. Про це він заявив в інтерв'ю Россмо.
Дивися повний текст У Польщі назвали \"Північний потік-2\" загрозою для Європи.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:47
У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі назвали \"Північний потік-2\" загрозою для Європи.
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:16
У випадку введення в дію північного потоку 2 є ризик, що поставки будуть здійснюватись лише через північні потоки 1 і 2. В свою чергу припиниться транзит через Україну, що призведе в кінцевому результаті до знищення самої газотранспортної системи. і залишиться лише один шлях транспортування в ЄС.
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:32
На этот вопрос может ответить Баба Й у л я (тут привет от Богов цензуры)))...
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:48
Вы наверное не в курсе, но Северный поток достроят, нравится вам это или нет, а вопрос транзита через Украину - вопрос договороспособности самой Украины. Договорились бы сразу и никто не строил бы Северный поток 2, но условия по транзиту были бы намного интереснее, а теперь "поздно пить Боржоми, когда почки отказали"
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:52
svetoch-10 точно проблема в Украине? потому что это газпром и русня ведет себя как гопота
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:00
Re: У Польщі назвали
Таки так - тому і через Білорусь в Прусію перестали газ качати - Батька не міг домовитись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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