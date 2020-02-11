У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:47
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для Європи. Про це він заявив в інтерв'ю Россмо.
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У Польщі назвали \"Північний потік-2\" загрозою для Європи
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R2
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:47
С каких пор два варианта покупки стали хуже чем один?
svetoch-10
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:16
У випадку введення в дію північного потоку 2 є ризик, що поставки будуть здійснюватись лише через північні потоки 1 і 2. В свою чергу припиниться транзит через Україну, що призведе в кінцевому результаті до знищення самої газотранспортної системи. і залишиться лише один шлях транспортування в ЄС.
649Sasha
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:32
На этот вопрос может ответить Баба Й у л я (тут привет от Богов цензуры)))...
mvi
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:52
svetoch-10 точно проблема в Украине? потому что это газпром и русня ведет себя как гопота
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omb
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:00
svetoch-10 написав:
Договорились бы сразу и никто не строил бы Северный поток 2,
Таки так - тому і через Білорусь в Прусію перестали газ качати - Батька не міг домовитись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:53
lapay
он Коболев фотку танкера для белорусов выложил
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157376300448440&set=a.148480383439&type=3
, белорусы тоже неадекваты получается чтоли?!
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omb
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:10
А это он с кем разговаривал?
astatempo
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:38
omb написав: svetoch-10
точно проблема в Украине? потому что это газпром и русня ведет себя как гопота
русня это кто? если вы так говорите - проблема конкретно в таких как вы
svetoch-10
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:40
svetoch-10 русня - это представители расеи, страны которая напала на Украину, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс
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omb
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