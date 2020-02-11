RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Польщі назвали "Північний
потік-2" загрозою для Європи

У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:47

У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для Європи. Про це він заявив в інтерв'ю Россмо.

Дивися повний текст У Польщі назвали \"Північний потік-2\" загрозою для Європи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93995
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:47

С каких пор два варианта покупки стали хуже чем один?
svetoch-10
 
Повідомлень: 297
З нами з: 21.12.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:16

У випадку введення в дію північного потоку 2 є ризик, що поставки будуть здійснюватись лише через північні потоки 1 і 2. В свою чергу припиниться транзит через Україну, що призведе в кінцевому результаті до знищення самої газотранспортної системи. і залишиться лише один шлях транспортування в ЄС.
649Sasha
 
Повідомлень: 83
З нами з: 04.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:32

На этот вопрос может ответить Баба Й у л я (тут привет от Богов цензуры)))...
mvi
 
Повідомлень: 80
З нами з: 07.11.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:52

svetoch-10 точно проблема в Украине? потому что это газпром и русня ведет себя как гопота
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 649
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:00

Re: У Польщі назвали

  svetoch-10 написав:Договорились бы сразу и никто не строил бы Северный поток 2,

Таки так - тому і через Білорусь в Прусію перестали газ качати - Батька не міг домовитись. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10175
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:53

lapay он Коболев фотку танкера для белорусов выложил https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157376300448440&set=a.148480383439&type=3, белорусы тоже неадекваты получается чтоли?! :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 649
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:10

А это он с кем разговаривал?
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:38

  omb написав:svetoch-10 точно проблема в Украине? потому что это газпром и русня ведет себя как гопота

русня это кто? если вы так говорите - проблема конкретно в таких как вы
svetoch-10
 
Повідомлень: 297
З нами з: 21.12.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:40

svetoch-10 русня - это представители расеи, страны которая напала на Украину, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 649
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Назвали найпопулярніші авто на «єврономерах» в Україні
R2 » Суб 07 бер, 2020 23:11
4 424
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 14:27
aeroservis
Іпотечне кредитування в Україні та Польщі: в чому...
R2 » Пон 09 бер, 2020 08:24
5 649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 10:58
klukvova
"Щоб як у Польщі": Президент розповів про бажаний рівень...
R2 » Вів 11 лют, 2020 13:16
5 454
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 21:47
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
КРИЗИС 2020 (6)
12.03.2020 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.