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У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:42
omb написав:svetoch-10
русня - это представители расеи, страны которая напала на Украину, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс
во-во я ж и говорю, проблема как раз в таких как вы.... виноват кто-то, только не я
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svetoch-10
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:55
svetoch-10 написав: omb написав:svetoch-10
точно проблема в Украине? потому что это газпром и русня ведет себя как гопота
русня это кто? если вы так говорите - проблема конкретно в таких как вы
не утруждайте себя общением с мудатней,представителем укреи.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:04
svetoch-10 написав: omb написав:svetoch-10
русня - это представители расеи, страны которая напала на Украину, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс
во-во я ж и говорю, проблема как раз в таких как вы.... виноват кто-то, только не я
Нафтогаз выиграл все суды, какие к Украине могут быть вопросы?
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:05
Tabak написав: svetoch-10 написав: omb написав:svetoch-10
точно проблема в Украине? потому что это газпром и русня ведет себя как гопота
русня это кто? если вы так говорите - проблема конкретно в таких как вы
не утруждайте себя общением с мудатней,представителем укреи.
говну слова не давали
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:31
omb написав: svetoch-10 написав: omb написав:svetoch-10
русня - это представители расеи, страны которая напала на Украину, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс
во-во я ж и говорю, проблема как раз в таких как вы.... виноват кто-то, только не я
Нафтогаз выиграл все суды, какие к Украине могут быть вопросы?
Взаимосвязь со строительством Северного потока и вашим высказыванием какая? Я так понимаю сказать нечего? А по тем судам Украина много получила?(спрашиваю чисто с интереса)
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:42
svetoch-10 так ты ж выше писал, что мол договариваться надо и прочий чёс, а по судам получили вначале газ на 3 млрд уе, а потом ещё платёж на 3 млрд, если не ошибаюсь
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:50
omb написав:svetoch-10
так ты ж выше писал, что мол договариваться надо и прочий чёс, а по судам получили вначале газ на 3 млрд уе, а потом ещё платёж на 3 млрд, если не ошибаюсь
По судам или по договоренности? (Когда Эвропейские партнеры взяли за круглые и сказали договаривайтесь как хотите, но газ чтоб был!)
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:02
svetoch-10 по договоренности, на основании очевидного решения суда
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:15
omb написав:svetoch-10
по договоренности, на основании очевидного решения суда
Три "ха-ха"
Думаю мы поняли друг друга
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