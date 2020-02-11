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У Польщі назвали "Північний
потік-2" загрозою для Європи

У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:42

  omb написав:svetoch-10 русня - это представители расеи, страны которая напала на Украину, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс

во-во я ж и говорю, проблема как раз в таких как вы.... виноват кто-то, только не я
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:55

  svetoch-10 написав:
  omb написав:svetoch-10 точно проблема в Украине? потому что это газпром и русня ведет себя как гопота

русня это кто? если вы так говорите - проблема конкретно в таких как вы

не утруждайте себя общением с мудатней,представителем укреи.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:04

  svetoch-10 написав:
  omb написав:svetoch-10 русня - это представители расеи, страны которая напала на Украину, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс

во-во я ж и говорю, проблема как раз в таких как вы.... виноват кто-то, только не я
Нафтогаз выиграл все суды, какие к Украине могут быть вопросы?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:05

  Tabak написав:
  svetoch-10 написав:
  omb написав:svetoch-10 точно проблема в Украине? потому что это газпром и русня ведет себя как гопота

русня это кто? если вы так говорите - проблема конкретно в таких как вы

не утруждайте себя общением с мудатней,представителем укреи.
говну слова не давали
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:31

  omb написав:
  svetoch-10 написав:
  omb написав:svetoch-10 русня - это представители расеи, страны которая напала на Украину, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс

во-во я ж и говорю, проблема как раз в таких как вы.... виноват кто-то, только не я
Нафтогаз выиграл все суды, какие к Украине могут быть вопросы?

Взаимосвязь со строительством Северного потока и вашим высказыванием какая? Я так понимаю сказать нечего? А по тем судам Украина много получила?(спрашиваю чисто с интереса)
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:42

svetoch-10 так ты ж выше писал, что мол договариваться надо и прочий чёс, а по судам получили вначале газ на 3 млрд уе, а потом ещё платёж на 3 млрд, если не ошибаюсь
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:50

  omb написав:svetoch-10 так ты ж выше писал, что мол договариваться надо и прочий чёс, а по судам получили вначале газ на 3 млрд уе, а потом ещё платёж на 3 млрд, если не ошибаюсь

По судам или по договоренности? (Когда Эвропейские партнеры взяли за круглые и сказали договаривайтесь как хотите, но газ чтоб был!)
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:02

svetoch-10 по договоренности, на основании очевидного решения суда
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:15

  omb написав:svetoch-10 по договоренности, на основании очевидного решения суда

Три "ха-ха"
Думаю мы поняли друг друга
svetoch-10
 
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