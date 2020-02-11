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У Польщі назвали "Північний
потік-2" загрозою для Європи

У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:42

svetoch-10 так ты ж выше писал, что мол договариваться надо и прочий чёс, а по судам получили вначале газ на 3 млрд уе, а потом ещё платёж на 3 млрд, если не ошибаюсь
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:50

  omb написав:svetoch-10 так ты ж выше писал, что мол договариваться надо и прочий чёс, а по судам получили вначале газ на 3 млрд уе, а потом ещё платёж на 3 млрд, если не ошибаюсь

По судам или по договоренности? (Когда Эвропейские партнеры взяли за круглые и сказали договаривайтесь как хотите, но газ чтоб был!)
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:02

svetoch-10 по договоренности, на основании очевидного решения суда
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:15

  omb написав:svetoch-10 по договоренности, на основании очевидного решения суда

Три "ха-ха"
Думаю мы поняли друг друга
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:50

Правильно))))) покупать нужно у Польши)))))) У них в газе молекулы демократии))))) А что цена выше, так это такие мелочи!!!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:22

svetoch-10
Потоки это совсем не диверсификация, поставщик то один.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:49

  unicdima написав:svetoch-10
Потоки это совсем не диверсификация, поставщик то один.

странно, а как же словацкий газ? неужели нам всё это время врали и продавали нам не демократичный европейский, а тоталитарный российский?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:54

  unicdima написав:svetoch-10
Потоки это совсем не диверсификация, поставщик то один.

Поставщик один, транзитеры разные
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:57

Re: У Польщі назвали

  RomanTik написав:странно, а как же словацкий газ? неужели нам всё это время врали и продавали нам не демократичный европейский, а тоталитарный российский?

Да не оскудеет земля словацкая! Були тут деякі несвідомі екземпляри, які трубили, що словацькому газу кирдик в 2020 - а от ніфіга - нам ще звідти качати і качати. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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  #<12
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