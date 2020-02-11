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У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:50
omb написав:svetoch-10
так ты ж выше писал, что мол договариваться надо и прочий чёс, а по судам получили вначале газ на 3 млрд уе, а потом ещё платёж на 3 млрд, если не ошибаюсь
По судам или по договоренности? (Когда Эвропейские партнеры взяли за круглые и сказали договаривайтесь как хотите, но газ чтоб был!)
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:02
svetoch-10 по договоренности, на основании очевидного решения суда
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:15
omb написав:svetoch-10
по договоренности, на основании очевидного решения суда
Три "ха-ха"
Думаю мы поняли друг друга
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:22
svetoch-10
Потоки это совсем не диверсификация, поставщик то один.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:49
unicdima написав:svetoch-10
Потоки это совсем не диверсификация, поставщик то один.
странно, а как же словацкий газ? неужели нам всё это время врали и продавали нам не демократичный европейский, а тоталитарный российский?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:54
unicdima написав:svetoch-10
Потоки это совсем не диверсификация, поставщик то один.
Поставщик один, транзитеры разные
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:57
RomanTik написав:
странно, а как же словацкий газ? неужели нам всё это время врали и продавали нам не демократичный европейский, а тоталитарный российский?
Да не оскудеет земля словацкая! Були тут деякі несвідомі екземпляри, які трубили, що словацькому газу кирдик в 2020 - а от ніфіга - нам ще звідти качати і качати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:41
svetoch-10
за все время газовых войн только Россия перекрывала трубу Европе.
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