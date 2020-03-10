RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: долар злітає
через коронавірус

Міжбанк: долар злітає через коронавірус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:09

Міжбанк: долар злітає через коронавірус

Пропонуємо до обговорення:
Четвер буде надзвичайно цікавим і напруженим днем на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: долар злітає через коронавірус.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93981
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 10 бер, 2020 21:40
41 2033
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 13:15
Vovick
Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через... 1, 2
R2 » Сер 11 бер, 2020 15:11
16 842
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 11:14
Jango-sk
У Кабміні розповіли, як закрили український кордон через...
R2 » Чет 12 бер, 2020 09:30
2 66
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 11:04
wladek7070

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (285)
12.03.2020 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.