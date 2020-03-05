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Україна ухвалить "земельний"
і "банківський" закони для...

Україна ухвалить "земельний" і "банківський" закони для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:30

Україна ухвалить "земельний" і "банківський" закони для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє прес-служба президента.

Дивися повний текст Україна ухвалить \"земельний\" і \"банківський\" закони для співпраці з МВФ - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:30

Грошей йому не дадуть, бо з усіх тих законів будуть Беніни бажання вилазити
yuluk
 
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