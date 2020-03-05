Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє прес-служба президента.
Дивися повний текст Україна ухвалить \"земельний\" і \"банківський\" закони для співпраці з МВФ - Зеленський.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:30
Україна ухвалить "земельний" і "банківський" закони для...
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Дивися повний текст Україна ухвалить \"земельний\" і \"банківський\" закони для співпраці з МВФ - Зеленський.
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:30
Грошей йому не дадуть, бо з усіх тих законів будуть Беніни бажання вилазити
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