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Україна ухвалить "земельний" і "банківський" закони для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє прес-служба президента.
Дивися повний текст Україна ухвалить \"земельний\" і \"банківський\" закони для співпраці з МВФ - Зеленський
.
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R2
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:30
Грошей йому не дадуть, бо з усіх тих законів будуть Беніни бажання вилазити
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yuluk
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:59
Рубикон для Зе.
Если проведет эти 2 закона (и не только) в КАЧЕСТВЕННОМ виде, и договорится с МВФ о долгосрочном сотрудничестве, не грех будет за него и проголосовать...
Если...
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se64plus
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:22
землю нужно продавать.. всю
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optyma33
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:29
se64plus написав:
Рубикон для Зе.
Если проведет эти 2 закона (и не только) в КАЧЕСТВЕННОМ виде, и договорится с МВФ о долгосрочном сотрудничестве, не грех будет за него и проголосовать...
Если...
И станет тогда Украина высокоразвитой капиталистической сверхдержавой, на уровне не хуже всяких Германий. Аж целых 30-ть лет шли к этим 2 законам, долго однако, ну наконец-то. Слава Украине! Украина це Европа!!!
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optyma33
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:29
optyma33 написав:
И станет тогда Украина высокоразвитой капиталистической сверхдержавой, на уровне не хуже всяких Германий. Аж целых 30-ть лет шли к этим 2 законам, долго однако, ну наконец-то. Слава Украине! Украина це Европа!!!
Молодец, свои 2 рубля за тролльский пост заработал.
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se64plus
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:43
se64plus написав: optyma33 написав:
И станет тогда Украина высокоразвитой капиталистической сверхдержавой, на уровне не хуже всяких Германий. Аж целых 30-ть лет шли к этим 2 законам, долго однако, ну наконец-то. Слава Украине! Украина це Европа!!!
Молодец, свои 2 рубля за тролльский пост заработал.
Увы, когда сегодня кругом одни упоротые, то и самому приходится быть таким же. Такова суровая реальность...
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optyma33
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:36
optyma33 написав:
Увы, когда сегодня кругом одни упоротые, то и самому приходится быть таким же. Такова суровая реальность...
Искренне сочувствую вам и вашим братьям по разуму...
И советую сменить обстановку, иногда помогает.
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se64plus
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