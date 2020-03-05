Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє прес-служба президента.
Дивися повний текст Україна ухвалить \"земельний\" і \"банківський\" закони для співпраці з МВФ - Зеленський.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:30
Україна ухвалить "земельний" і "банківський" закони для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна ухвалить \"земельний\" і \"банківський\" закони для співпраці з МВФ - Зеленський.
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:30
Грошей йому не дадуть, бо з усіх тих законів будуть Беніни бажання вилазити
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:59
Re: Україна ухвалить
Рубикон для Зе.
Если проведет эти 2 закона (и не только) в КАЧЕСТВЕННОМ виде, и договорится с МВФ о долгосрочном сотрудничестве, не грех будет за него и проголосовать...
Если...
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:44
Пора карликовому клоуну опять на дешевую сцену - пока все не продал и не сбежал в Маями вслед за Яйценюхом.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:12
"Правильность" закона о невозврате Бене Привата преЗЕдент не гарантирует. Зато продажу земли готов пролоббировать, даже если она незаконна.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:51
Так вот зачем обьявили карантин в стране с одним зараженным! Чтоб земельку слить втихаря, без демонстраций. Как это, однако, по-Зеленски.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:05
Прямо по Фрейду, сам признал, что конкретно он взял обязательства перед мвф
Запомнили. И какими "достойными методами" это делается тоже все видим.
*Кстати, в США тоже Трамп ввел карантин. Так и Сенат, и Конгресс - первыми и в полном составе на него отправлены были. На 3 недели. И небо на землю не упало.
У старого преза рубиконом были корабли и Керчь, у этого похоже будет коронавирус и карантин.
Своими собственными руками себя взять и политически "закопать", всего лишь за 1 год - это конечно надо очень уметь.
Лучше и быстрее это получилось только у Славка
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:10
А в кино он так эффектно в конце сказал...... Да уж Владимир А, это не в кино играть
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