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Україна ухвалить "земельний"
і "банківський" закони для...

Україна ухвалить "земельний" і "банківський" закони для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:30

Україна ухвалить "земельний" і "банківський" закони для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє прес-служба президента.

Дивися повний текст Україна ухвалить \"земельний\" і \"банківський\" закони для співпраці з МВФ - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:30

Грошей йому не дадуть, бо з усіх тих законів будуть Беніни бажання вилазити
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:59

Re: Україна ухвалить

Рубикон для Зе.
Если проведет эти 2 закона (и не только) в КАЧЕСТВЕННОМ виде, и договорится с МВФ о долгосрочном сотрудничестве, не грех будет за него и проголосовать...
Если...
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:44

Пора карликовому клоуну опять на дешевую сцену - пока все не продал и не сбежал в Маями вслед за Яйценюхом.
revan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:12

"Правильность" закона о невозврате Бене Привата преЗЕдент не гарантирует. Зато продажу земли готов пролоббировать, даже если она незаконна.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:51

Так вот зачем обьявили карантин в стране с одним зараженным! Чтоб земельку слить втихаря, без демонстраций. Как это, однако, по-Зеленски.
svk_neo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:05

  R2 написав:
“Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они это подтверждают. У нас осталась земля и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем“, — заявил Президент.


Прямо по Фрейду, сам признал, что конкретно он взял обязательства перед мвф

:arrow: Запомнили. И какими "достойными методами" это делается тоже все видим.

*Кстати, в США тоже Трамп ввел карантин. Так и Сенат, и Конгресс - первыми и в полном составе на него отправлены были. На 3 недели. И небо на землю не упало.


У старого преза рубиконом были корабли и Керчь, у этого похоже будет коронавирус и карантин.
Своими собственными руками себя взять и политически "закопать", всего лишь за 1 год - это конечно надо очень уметь.

Лучше и быстрее это получилось только у Славка 8)
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:10

А в кино он так эффектно в конце сказал...... Да уж Владимир А, это не в кино играть
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:23

  svetoch-10 написав:А в кино он так эффектно в конце сказал...... Да уж Владимир А, это не в кино играть

а на рояле играть ему еще проще :lol:
Dobrofey
 
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