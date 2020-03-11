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Finance.ua: Полгода
новому Приват24

Finance.ua: Полгода новому Приват24
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:33

Finance.ua: Полгода новому Приват24

Пропонуємо до обговорення:
То, чего вы не знали о самом популярном интернет-банке
Полгода назад ПриватБанк обновил Приват24. Мы решили, что это повод рассказать вам о впечатляющих масштабах использования этого интернет-банка, а также напомнить о некоторых его функциях, о существовании которых многие до сих пор не подозревают.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:04

Re: Finance.ua: Полгода новому Приват24

Статейка витягнута за вуха. Приват у багатьох є, але
"22 рази
Стільки разів в середньому за місяць один клієнт заходить в свій Приват24."
Захожу інколи, щоб переглянути курси та раз в квартал зробити пару оплат за комунальні. Накручені ціни на квитки, таксі, а також вода, пиво - переводять цей "банк" в категорію невідомо чого.
Для домогосподарок, які нічого не бачили окрім вайбера і привата, - підійде.
Son of Sun
 
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