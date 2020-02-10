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Нацбанк знизив облікову ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних з 13 березня 2020 року.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:49
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