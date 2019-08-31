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Нафта подешевшала
і обвалила біткойн

Нафта подешевшала і обвалила біткойн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:58

Нафта подешевшала і обвалила біткойн

Пропонуємо до обговорення:
Курс біткойна обвалився на тлі рекордного з 1991 року падіння цін на нафту. За кілька днів його вартість впала майже на $1300.

Дивися повний текст Нафта подешевшала і обвалила біткойн.
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