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У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:44
Пропонуємо до обговорення:
У Києві та Київській області запускають відеофіксацію порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах (відео)
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