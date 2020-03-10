У Києві та Київській області запускають відеофіксацію порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах (відео).
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:44
У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах (відео).
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:49
Боюсь що на етапі "патрульний поліцейський фіксує на своєму комп’ютері та перевіряє номери автівки" буде корупція яка дозволить уникнути покарання певним порушникам і список цих порушників буде дуже великим.....
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