У Києві та Київській області запускають відеофіксацію порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах (відео).
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:44
У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах (відео).
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:49
Боюсь що на етапі "патрульний поліцейський фіксує на своєму комп’ютері та перевіряє номери автівки" буде корупція яка дозволить уникнути покарання певним порушникам і список цих порушників буде дуже великим.....
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:09
В Украине, по некоторым данным, 400 тыс. автомобилей-двойников. Кто привык нарушать по крупному, тот не остановится и перед мелкими нарушениями ПДД.
А платить штраф придётся законопослушным владельцам оригинальных номеров.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:08
100%.
Где то между этапом 2 и 3 и будут "терять" нарушения "людей".
Кто не из тех самых "людей", но при деньгах - с помощью адвокатов в суде успешно будут отменять эти штрафы (и решение Верховного суда дает им все возможности).
А остальным простолюдинам - закон.
И, кстати, камеры еще могут реагировать и на движение автомобиля не в своей полосе (в левой, при свободной правой)или по встречке. А зная алчность наших нуворишей от власти, именно в таких местах они и появятся на очередном этапе. Ведь камере то пофигу, где там дыры по колено - это судье потом про плохую дорогу рассказывать будете.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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