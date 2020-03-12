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У Києві та області запускають
відеофіксацію порушень на...

У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:44

У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві та Київській області запускають відеофіксацію порушень правил дорожнього руху.

Дивися повний текст У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:49

Боюсь що на етапі "патрульний поліцейський фіксує на своєму комп’ютері та перевіряє номери автівки" буде корупція яка дозволить уникнути покарання певним порушникам і список цих порушників буде дуже великим.....
Duke
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:45

Ждём обещанную карту с расположением камер.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:09

В Украине, по некоторым данным, 400 тыс. автомобилей-двойников. Кто привык нарушать по крупному, тот не остановится и перед мелкими нарушениями ПДД.
А платить штраф придётся законопослушным владельцам оригинальных номеров.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:08

  Duke написав:Боюсь що на етапі "патрульний поліцейський фіксує на своєму комп’ютері та перевіряє номери автівки" буде корупція яка дозволить уникнути покарання певним порушникам і список цих порушників буде дуже великим.....

100%.
Где то между этапом 2 и 3 и будут "терять" нарушения "людей".
Кто не из тех самых "людей", но при деньгах - с помощью адвокатов в суде успешно будут отменять эти штрафы (и решение Верховного суда дает им все возможности).
А остальным простолюдинам - закон.
И, кстати, камеры еще могут реагировать и на движение автомобиля не в своей полосе (в левой, при свободной правой)или по встречке. А зная алчность наших нуворишей от власти, именно в таких местах они и появятся на очередном этапе. Ведь камере то пофигу, где там дыры по колено - это судье потом про плохую дорогу рассказывать будете.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:08

  Duke написав:Боюсь що на етапі "патрульний поліцейський фіксує на своєму комп’ютері та перевіряє номери автівки" буде корупція яка дозволить уникнути покарання певним порушникам і список цих порушників буде дуже великим.....


Смысл штрафа заключается в наказании нарушителя дорожного движения и приучении его к выполнению правил, а не подкормке коррупционеров. Нарушил - плати. И не особо важно кому ты платишь.
Вон у соседей ввели видеофиксацию и все соблюдают скоростной режим. А с коррупцией в полиции нужно и можно бороться так же как и везде.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:50

  Кузя написав:
  Duke написав:Боюсь що на етапі "патрульний поліцейський фіксує на своєму комп’ютері та перевіряє номери автівки" буде корупція яка дозволить уникнути покарання певним порушникам і список цих порушників буде дуже великим.....


Смысл штрафа заключается в наказании нарушителя дорожного движения и приучении его к выполнению правил, а не подкормке коррупционеров. Нарушил - плати. И не особо важно кому ты платишь.
Вон у соседей ввели видеофиксацию и все соблюдают скоростной режим. А с коррупцией в полиции нужно и можно бороться так же как и везде.


У соседей на город по размерам соизмеримый с Харьковом больше 2000 камер с системой распознавания лиц и за неправильную тонировку тоже штрафуют по-взрослому, а тут на Киев 30 камер и система наказания которая позволяет легко оспорить штраф в суде - как всегда "з великого грому та малий дощ" :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:19

На пенсии у этих мразей денег нет, зато на мусорские приблуды для грабежа населения есть!!!!!!!!!!
hoyinuyo
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