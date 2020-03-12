У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на...

Додано: Чет 12 бер, 2020 18:09

В Украине, по некоторым данным, 400 тыс. автомобилей-двойников. Кто привык нарушать по крупному, тот не остановится и перед мелкими нарушениями ПДД.

А платить штраф придётся законопослушным владельцам оригинальных номеров.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.