У Києві та Київській області запускають відеофіксацію порушень правил дорожнього руху.
Дивися повний текст У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах (відео).
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:44
У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві та області запускають відеофіксацію порушень на дорогах (відео).
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:49
Боюсь що на етапі "патрульний поліцейський фіксує на своєму комп’ютері та перевіряє номери автівки" буде корупція яка дозволить уникнути покарання певним порушникам і список цих порушників буде дуже великим.....
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:09
В Украине, по некоторым данным, 400 тыс. автомобилей-двойников. Кто привык нарушать по крупному, тот не остановится и перед мелкими нарушениями ПДД.
А платить штраф придётся законопослушным владельцам оригинальных номеров.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:08
100%.
Где то между этапом 2 и 3 и будут "терять" нарушения "людей".
Кто не из тех самых "людей", но при деньгах - с помощью адвокатов в суде успешно будут отменять эти штрафы (и решение Верховного суда дает им все возможности).
А остальным простолюдинам - закон.
И, кстати, камеры еще могут реагировать и на движение автомобиля не в своей полосе (в левой, при свободной правой)или по встречке. А зная алчность наших нуворишей от власти, именно в таких местах они и появятся на очередном этапе. Ведь камере то пофигу, где там дыры по колено - это судье потом про плохую дорогу рассказывать будете.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:08
Смысл штрафа заключается в наказании нарушителя дорожного движения и приучении его к выполнению правил, а не подкормке коррупционеров. Нарушил - плати. И не особо важно кому ты платишь.
Вон у соседей ввели видеофиксацию и все соблюдают скоростной режим. А с коррупцией в полиции нужно и можно бороться так же как и везде.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:50
У соседей на город по размерам соизмеримый с Харьковом больше 2000 камер с системой распознавания лиц и за неправильную тонировку тоже штрафуют по-взрослому, а тут на Киев 30 камер и система наказания которая позволяет легко оспорить штраф в суде - как всегда "з великого грому та малий дощ"
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:19
На пенсии у этих мразей денег нет, зато на мусорские приблуды для грабежа населения есть!!!!!!!!!!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:54
С количеством камер абсолютно согласен, что их должно быть порядка на 2 больше. Но лиха беда начало... А то сколько нам уже обещаю их внедрить? Кстати, в Харькове, по крайней мере в центре, на каждом перекрестке уже установлено по нескольку камер.
PS: не знал что соседи уже внедрили у себя систему распознавания лиц. Давно?
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