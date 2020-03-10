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Названо нові
симптоми коронавірусу

Названо нові симптоми коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:56

Названо нові симптоми коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
Як відзначають вчені, ці симптоми можуть створювати помилкову картину про наявність у пацієнта лихоманки денге.

Дивися повний текст 😷Названо нові симптоми коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:56

Редкация не постите шлак:

При коронавирусе насморк менее чем у 5% пациентов и то пару дней на 10-15 день заболевания, может даже не этим вирусом вызваны

Першение в горле - менее 15% пациентов

Кашель - более 90%
Температура(>37,5) - более 70%


При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов – насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.
Corpocrator
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