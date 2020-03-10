Як відзначають вчені, ці симптоми можуть створювати помилкову картину про наявність у пацієнта лихоманки денге.
Дивися повний текст 😷Названо нові симптоми коронавірусу.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:56
Названо нові симптоми коронавірусу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷Названо нові симптоми коронавірусу.
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:56
Редкация не постите шлак:
При коронавирусе насморк менее чем у 5% пациентов и то пару дней на 10-15 день заболевания, может даже не этим вирусом вызваны
Першение в горле - менее 15% пациентов
Кашель - более 90%
Температура(>37,5) - более 70%
При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов – насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.
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