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МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці оперативного штабу МЗС з координації в умовах поширення COVID-19.
Дивися повний текст МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд в США через коронавірус
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