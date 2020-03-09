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МЗС роз'яснив, чи стосується
українців заборона на в'їзд...

МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:17

МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці оперативного штабу МЗС з координації в умовах поширення COVID-19.

Дивися повний текст МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд в США через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:18

Цікаво а як можна попасти в США не через Європу, там основні хаби на США.
В нас є один чи два прямих рейси, ну можна ще через турцію спробувати.
pogorelets
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