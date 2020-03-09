Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці оперативного штабу МЗС з координації в умовах поширення COVID-19.
Дивися повний текст МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд в США через коронавірус.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:17
МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд в США через коронавірус.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:18
Цікаво а як можна попасти в США не через Європу, там основні хаби на США.
В нас є один чи два прямих рейси, ну можна ще через турцію спробувати.
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