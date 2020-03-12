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КРИЗИС 2020

КРИЗИС 2020
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:06

Re: КРИЗИС 2020

Піраміди ... Сказали ж - золото , валюта . До речі - платина та срібло зараз чи не на мінімумі ( особливо відносно золота ) . Он хтось хоче 500 штук унцієвих срібних монет купувати ( упаковка така ) ... Оптом . Чомусь наш НБУ срібні в цьому році ніяк не випустить ...
Puente
 
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sp500 +5%

пора брать DAX
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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