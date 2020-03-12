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на тему Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше

#<12 Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:50 sp500 +5%



пора брать DAX

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Повідомлень: 2184 З нами з: 22.12.16 Подякував: 166 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:17 Re: КРИЗИС 2020



Вся проблема світової економіки, на мою думку, полягає в глобалізації, чи, точніше, в експансії багатих економік (країн) на значно бідніші.

Вартість любого продукту в світовій економіці вимірюється мірками багатих країн. Це і через високу собівартість продукції там, і через ще вищу ціну кінцевого продукту, яку готові тамтешні мешканці платити за товар (для чого ставити нижчу ціну на форд чи фольксваген, якщо його спокійно можна продати дорожче). Відповідна ціна встановлюється і на товари і сировини, які виробляються чи видобуваються в бідніших країнах міжнародними корпораціями з штабквартирами в вашингтонах-берлінах. На ці рівні орієнтуються і місцеві виробники, тим більше, якщо мають змогу експортувати.

Тепер подивимося на портрет споживача в багатих країнах. Без особливих проблем помітимо, що населення багатих країн старіє з великою швидкістю. А потреби старших людей значно скромніші і менші ніж в молоді чи середнього віку. Як на мене, це основна причина скорочення споживання в провідних економіках.

А країни з значною кількістю молодого населення бідні. Вони не мають можливості купувати світовий продукт по встановлених цінах.

Ось і весь феномен «кризи перевиробництва».

Попит у світі існує і він величезний. Але для цього треба зменшити ціну на товар. Для забезпечення цього величезного попиту ще й треба буде нові виробництва відкривати, швидше всього в цих бідних країнах, щоб зменшити витрати на логістику (таким чином і робочі місця з зарплатами на цих бідних ринках зявляться і за якийсь час вони вже й не такі бідні будуть).

Але світові багатії цього чомусь не хочуть. Замість цього запускаються дотації, стимулюючі заходи на своїх безперспективних ринках, надуваються різні фінансові пухирі. Все реально вироблене обростає величезною купую додаткової фінансової надуманої вартості (цінними паперами на страховки, страховками на прогнозовані вартості через надцять місяців, додатковою вартістю на орієнтовний прибуток від виданих кредитів і іншою нікчемною фінансовою нісенітницею). Хтось бере позику в банку, хтось в центробанку, хтось в мвф-ах. Від цього всього примарні статки незначної кількості населення планети росте на примарні мільярди і трильйони. Трошки більша кількість населення планети з жахом читає аналітичні дані і прогнози серйозних світових фінансових організацій (до речі, ці безглузді прогнози і аналітичні матеріали також коштують мільйони, а інформаційні ресурси які їх множать коштують в рази більше і все це разом створює також примарні величезні статки якогось медіахолдингу) і не хочуть просинатися завтра бо іде чергова світова криза))))) А значній більшості населення планети це все «до лампочки».

Отже, назріває необхідність деномінації примарних статків і цін на товари і послуги (глобалізація по новому) або болісний розвал всяких єс і трансокеанічних союзів. І тоді хтось буде їздити на своєму бмв за мільйон, хтось на кіа за сто тисяч, ну а хтось на чері…. Але кожен на своєму національному, яке зробив і на яке заробив у своєму «акваріумі».



viewtopic.php?p=3616066#p3616066 Ось що писав 02 червня 2016 року Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 3561 З нами з: 10.03.14 Подякував: 2189 раз. Подякували: 3126 раз. Профіль 2 4 15 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:19 Re: КРИЗИС 2020



Знову зайшла мова про близьку світову кризу. Ніби навіть вона має бути особливою з особливим протіканням і наслідками. Спробую викласти свою точку зору. Спочатку спробую класифікувати кризи, які ми вже бачили. Чи про які читали.

- політичні кризи, включаючи зміни суспільно-політичного і економічного устрою країн (перехід між …ізмами) і їх крайня межа – диктаторські режими та їх дії

- кризи, що виникли через боротьбу за ресурси, включаючи людські. Сюди ж можна віднести війни за нові території, включаючи відкриття америк, жовтневі і інші відомі революції і тд…

- релігійні протистояння, які можна трактувати як боротьбу за ресурси

- економічні кризи: недовиробництва, перевиробництва. Тут також можна залишити всі економічні катаклізми, викликані значними еволюційними чи революційними проривами технологій

- кризи через еквівалент вартості, скажімо так. Золото, як еквівалент, введення туди срібла, бронзи і інших металів. Останнім і найяскравішим зразком такої кризи стала відміна золотого стандарту.

Поєднанням двох останніх пунктів є сучасний стан економіки-цивілізації з великою кількістю не матеріальних, не виробничих цінностей, інформаційних продуктів, та цілий букет фінансових інструментів-лжецінностей. І, як результат, значне збільшення грошової маси (паперової, електронної і тд). Таким же ж покручем двох останніх пунктів є і виникнення всіляких крипто валют, цінність і життєздатність яких викликають серйозні сумніви.

Для здійснення будь-якого процесу потрібна енергія. Ми знаємо різні джерела енергії і їх еволюцію. Все почалося з дров, потім було вугілля, після нафта-газ, зараз ще додалася енергія часток та значні, близькі до революційних, просування у збереженні енергії та використанні і збереженні енергії з відновлювальних джерел.

Що ми мали до інавгурації Трампа? Розподіл ресурсів і джерел енергії між потужними і значимими країнами-учасниками процесу є, практично рівномірним. Розвиток науки і технологій у тих таки країн і союзів є практично однаковим. Такий баланс у доступності ресурсів та наявних технологій зумовлює те, що війни стали, практично, не можливими. Війна, в сучасних умовах, знищить значно більше, ніж принесе, навіть для переможця. В даний час у світі існує два потужних центри, які зконцентрували контроль над більшістю територій, ресурсів, джерел енергії. У цих же ж центрах зосереджені найбільші можливості і ресурси застосування сили та прийняття рішень. Очевидно, я маю на увазі США і ЄС та їх союзників. Специфіка доступності ресурсів та джерел енергії (газ-нафта) призвели до того, що ЄС тісно пов’язана з росією і, хто би що не говорив, це додатковий аргумент того, що вони – союзники. До не давнього часу ці центри не знаходилися в стані відкритого чи навіть латентного гострого протистояння.

Не рішучість США і опіка ЄС (Німеччини) дозволяли рудименту срср продовжувати певну агресію в Азії та Африці серед значно відсталих, як і росія, країн. Адже в цих країнах через відсталість суспільства, нерозвиненість інформаційного середовища, збройна агресія є найдієвішим методом боротьби за людський ресурс.

Що маємо зараз? В США до влади прийшли «старі» класичні міліардери, які мають на меті витиснути максимум з старої ресурсної економіки (не раз уже про це писав). Крім того, іде тиск на всіх союзників і друзів – регіональних лідерів, для того, щоб заставити їх вирішувати самостійно власні та регіональні конфлікти і проблеми. Особливий тиск чиниться на Німеччину та її найближчих союзників: Франція, Австрія, Італія, росія, оскільки вони задумали свою, надто небезпечну для цивілізації, гру. В даному випадку США є набагато сильнішими за Німеччину, крім того, НАТО контрольоване Вашингтоном, тому воєнно-політичних катаклізмів не буде.

Є ще небезпека релігійних загострень, але, оскільки всі релігійні екстремісти є породженням ЦРУ чи кгб – за межі вони не вийдуть.

Можемо зосередитися на економіці, наскільки її можна відділити від політики. Зараз критична маса набирається саме в сферах та інструментах, які стосуються еквіваленту вартості. Їх прийнято називати фінансовими бульбашками. Але чи можуть допустити «старі-класичні» міліардери кризи саме в цьому, якщо вони прийшли до влади, щоб видавити максимум саме з цього? Не впевнений. Швидше всього, ще зібють ціну на метали, вугілля, с/г продукцію, розвалять рашку, але не дадуть пропасти своїм примарним нуликам на моніторах.

Більш імовірною, як на мене, може бути криза, викликана протистоянням старої сировинної і нової інформаційної і технологічної економік. Але, якщо це і станеться, то не протягом найближчих трьох років (не раніше 2020 року). Адже, представники нової економіки ще не на стільки сильні і не входять в уряди країн великої 20-ки. Крім того, Трамп з колегами сильно на них наїхав, обмежив їх можливості і пробує віджати щось собі. Всі «тесли» і сонячна електрогенерація в Індії і Китаї, що сьогодні активно обговорюється, як на мене, не виходить за межі керованого і контрольованого експерименту.

Видається мені, що тих кілька тисяч чоловік, які володіють максимумом ресурсів, можливостей та інформації готуються до переформатування світу і створення значно більшого попиту (додаткової великої кількості людей з грошима).

Отже, поки маємо проблему з еквівалентом вартості, основну роль якого зараз виконує долар. Тільки з цієї точки зору ні долару ні ФРС ні США нічого не загрожує. Найпростіший метод його втримати у ціні зараз - обезцінити всякі євро-тугрики чи цілі БМВ-Айрбаси чи цілі ЄС)))



viewtopic.php?p=4024396#p4024396 А це - 27 березня 2017 р Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 3561 З нами з: 10.03.14 Подякував: 2189 раз. Подякували: 3126 раз. Профіль 2 4 15 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:24 Re: КРИЗИС 2020 Що маємо зараз:



1 вірус, який вбиває старше населення планети (з огляду на демографію). Вірус, який найбільше нашкодив Китаю (це вигідно багатьом супердержавам) і Італії (один з найбільших і найактивніших союзників кремля в ЄС, дуже імовірно що Німеччина може бути наступною, якщо не зрозуміє натяк)

2 демонстрацію того, на скільки погано і вкрай небезпечно зосереджувати виробництво всього в одній країні

3 здуття всіх фінансових, а особливо лжефінансових, пухирів і бульбашок

4 обмеження фінансування в новітні технології (всі вільні і алярмово вивільнені фінанси вкладаються в «безпечні» активи (в США в їх валюту і боргові папери), інвестування всього іншого завмерло)

5 кардинальне здешевлення енергоносіїв та сировин, що потягне за собою здешевлення продукції від полімерних «труселів» (натуральні вже давно ніхто не носить) до «боїнгів»

6 повна зупинка глобалізації, реверс міграції і реекспорт робочої сили (не тільки у нас)



Можливі напрямки розвитку ситуації і імовірні результати події (в порядку від найбільш до найменш імовірного):



1 Зменшення температури світової економіки, частковий перезапуск постіндустріальної економіки на базі класичних енергоносіїв. Ще з 5-7 відносно спокійних років для теперішніх друзів Трампа і США в їх теперішньому вигляді і з теперішнім рівнем держборгу (під шумок збільшать верхню межу і тд)

2 розвал глобального світу, роздроблення країни-бензоколонки на 10-20 «незалежних» країн, усунення з ринку сировини (включаючи енергоносії) їх пропозиції, відновлення «великої Америки»

3 адекватне включення в активні «бойові дії» новітньої економіки (тесл-еплів-гуглів-амазонів) і революційний перехід на новий рівень суспільно-економічного буття



П.С. Правда, такого руху (кризи) чекав після виборів Трампа, тьфу ти, президента в США… А хлинуло раніше (значить були високі шанси не переобратися). Отже, ближче до виборів чи зразу після різко попустить (якщо підемо по першому сценарію)... Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 3561 З нами з: 10.03.14 Подякував: 2189 раз. Подякували: 3126 раз. Профіль 2 4 15 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:44 Re: КРИЗИС 2020 Son of Sun написав: Плюс-мінус це така ж хвороба як грип, від якого (ускладнень) щороку гине в усіх країнах десятки або, може, й сотні тисяч людей. Звичайно, у цього віруса є своя специфіка, але нічого надзвичайного, це не кір, віспа, смерність від яких значно вища. Плюс-мінус це така ж хвороба як грип, від якого (ускладнень) щороку гине в усіх країнах десятки або, може, й сотні тисяч людей. Звичайно, у цього віруса є своя специфіка,



Очень распространенное и потому опасное заблуждение.

По масмедиа рассказывается про то, что якобы смертность не такая уж и высокая. Сначала рассказывали про 1,8-2%, сейчас что до 4%.

Но, каждый кто имеет глаза и умеет анализировать, может понять что это далеко не так! Ведь неважно, сколько заболело, важно - сколько из них выздоровело и сколько нет. Это та самая статистика, нам нужная.



Простой анализ последних официальных (хотя думаю, именно по Украине официальным данным сейчас никто и не верит) данных:



По состоянию на 13 марта 2020 года в мире новым коронавирусом инфицированы 128 343 человека.

Излечилось - 68 324 пациента.

Умерли - 4 720 человек.



Среднемировой индекс смертности на сегодня 6,9% !



Выздоровело в Китае — 62 793 человека, скончались 3166. Индекс смертности по Китаю на сегодня 5%.

Даже 5% - это уже огромная смертность.



Но, это статистика там, где применили суперсовременные медицинские достижения и драконовские тоталитарные методы борьбы с вирусом.



А вот статистика в Италии и в целом по Европе уже пугает.

Италия.

Общее количество больных в стране составляет 12 462, выздоровели - 1045, умерло 827 человек.

Индекс смертности по Италии 79% просто огромен (надеемся, что пока)

И это не смотря на наличие медицины в Италии.

Про состояние инфекционных клиник у нас в Украине можно ничего не говорить - там все просто печально.



По другим активным зонам в ЕС статистика пока мала и разновекторна, чтобы понять: Франция - 2 284, выздоровели - 12, умерли 48 ; Испания - 2 277, выздоровели - 183, умерли 55 ; Германии - 2078, выздоровели - 25, умерли 3.



На самом деле все более чем серьезно и мы сейчас вошли в какую то совершенно непредсказуемую зону.

Будем надеяться на максимально быстрое получение вакцины, тогда можно будет выдохнуть Очень распространенное и потому опасное заблуждение.По масмедиа рассказывается про то, что якобы смертность не такая уж и высокая. Сначала рассказывали про 1,8-2%, сейчас что до 4%.Но, каждый кто имеет глаза и умеет анализировать, может понять чтоВедь неважно, сколько заболело, важно - сколько из них выздоровело и сколько нет. Это та самая статистика, нам нужная.Простой анализ последних(хотя думаю, именно по Украине официальным данным сейчас никто и не верит) данных:По состоянию на 13 марта 2020 года в мире новым коронавирусом инфицированы 128 343 человека.пациента.человек.Среднемировой индекс смертности на сегодняВыздоровело в Китае — 62 793 человека, скончались 3166. Индекс смертности по Китаю на сегодня%.Даже 5% - это уже огромная смертность.Но, это статистика там, где применили суперсовременные медицинские достижения и драконовские тоталитарные методы борьбы с вирусом.А вот статистика в Италии и в целом по Европе уже пугает.Италия.Общее количество больных в стране составляет 12 462,человек.Индекс смертности по Италиипросто огромен (надеемся, что пока)И это не смотря на наличие медицины в Италии.Про состояние инфекционных клиник у нас в Украине можно ничего не говорить - там все просто печально.По другим активным зонам в ЕС статистика пока мала и разновекторна, чтобы понять: Франция - 2 284,; Испания - 2 277,; Германии - 2078,На самом деле все более чем серьезно и мы сейчас вошли в какую то совершенно непредсказуемую зону.Будем надеяться на максимально быстрое получение вакцины, тогда можно будет выдохнуть Спортивные посадки с зазором. "Слуга" EKO

Повідомлень: 6281 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2945 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль 1 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:54 EKO



Вирус гепатита С в хронической форме, смертность - 90%

http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть! Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSnUkreximbank или смерть! proftpd66

Повідомлень: 2184 З нами з: 22.12.16 Подякував: 166 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:35 proftpd66 написав: EKO



Вирус гепатита С в хронической форме, смертность - 90% Вирус гепатита С в хронической форме, смертность - 90%

Вроде ж говорили , что опасность коронавируса в комплексе: заразность + смертность. У гепатита С высокая заразность? Вроде ж говорили , что опасность коронавируса в комплексе: заразность + смертность. У гепатита С высокая заразность? Hotab

Повідомлень: 2537 З нами з: 15.02.09 Подякував: 52 раз. Подякували: 923 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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