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Як працюватимуть банки під час карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці НБУ.
Дивися повний текст 😷 Як працюватимуть банки під час карантину (інфографіка)
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:16
Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.
. Свои деньги мы обеззаразим самостоятельно, упаковав в стеклянную тару. Спасибо за заботу.
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