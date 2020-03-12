RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як працюватимуть банки
під час карантину...

Як працюватимуть банки під час карантину...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:16

Як працюватимуть банки під час карантину...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці НБУ.

Дивися повний текст 😷 Як працюватимуть банки під час карантину (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94000
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:16

Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.
. Свои деньги мы обеззаразим самостоятельно, упаковав в стеклянную тару. Спасибо за заботу.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9132
З нами з: 03.11.08
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:42

Были бы деньги
viktor_torg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
При відхиленні курсу гривні на 10-15% банки...
R2 » Чет 12 бер, 2020 09:06
6 255
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:52
lsd08111982
Як контролюватимуть дотримання карантину - пояснення...
R2 » Чет 12 бер, 2020 10:31
2 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 10:49
yakovenko_33
FinAwards 2020: Які банки та банківські продукти...
R2 » П'ят 06 бер, 2020 07:49
1 167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 07:50
kirillzapple

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9199)
13.03.2020 08:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.