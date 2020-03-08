Про це заявив глава Національного банку Яків Смолій під час брифінгу в четвер.
Дивися повний текст Смолій повідомив, чи розглядає НБУ варіант дефолту в Україні.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:10
Смолій повідомив, чи розглядає НБУ варіант дефолту в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смолій повідомив, чи розглядає НБУ варіант дефолту в Україні.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:10
Ну раз он об этом сказал. то я считаю что паниковать не следует :(((
Нам точно пи....
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:29
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:33
Re: Смолій повідомив, чи розглядає НБУ варіант дефолту в Укр
ну как тут не вспомнить дедушку
Плохо конечно. Но осведомлен, значит вооружен.
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