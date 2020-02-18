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В НБУ повідомили, чи
є відтік депозитів

В НБУ повідомили, чи є відтік депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:12

В НБУ повідомили, чи є відтік депозитів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило правління НБУ під час брифінгу щодо рішень з монетарної політики.

Дивися повний текст В НБУ повідомили, чи є відтік депозитів.
R2
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optyma33
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