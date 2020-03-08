Прожитковий мінімум – це важливий показник в соціальній політиці, на його основі визначається понад 150 різних виплат.
Дивися повний текст В Україні переглянуть підхід до формування прожиткового мінімуму.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:18
В Україні переглянуть підхід до формування прожиткового...
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Дивися повний текст В Україні переглянуть підхід до формування прожиткового мінімуму.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:18
Прожиточный нужно снизить, налоги поднять, субсидии и льготы отменить, пенсионый сдвинуть, гривну пустить в свободное плавание.. Пора забывать этот совок и клятый социализм, нужен современный, классический западный капитализм и свободный рынок...
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