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НБУ допускає позачерговий
перегляд облікової ставки

НБУ допускає позачерговий перегляд облікової ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:30

НБУ допускає позачерговий перегляд облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України допускає позачерговий перегляд облікової ставки, повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст НБУ допускає позачерговий перегляд облікової ставки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:30

Все правильно)) Повышать ее нужно.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:44

Re: НБУ допускає позачерговий перегляд облікової ставки

У нас сейчас из-за мировых падений и местных "особенностей" по-моему ситуация такая, что повышай ты ставку, что понижай ее - это как мертвому припарку делать - не поможет. Раньше надо было "приучать" местных к низким ставкам, в году в 2016-17 хотя бы. Так как низкие ставки просто так ни с того ни с сего не оживят никакое кредитование, и при этом в ОВГЗ\депозиты гривневые никто бежать не будет особо. Если же повысить ставку - то на какое-то время опять "зажмут курсовую пружину", может кого-то притянут в овгз\депозиты, немного бюджетные поступления улучшат методами 2019 года. Но результат в конце всё равно будет один и тот же приблизительно. А всё из-за того что "світова криза нас НЕ омине", даже если бы все остальное внутри страны было бы хорошо.
Ну может еще земля и приватизация по днищенским ценам может быть оттянет время.
Alex2007
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