НБУ допускає позачерговий перегляд облікової ставки

Додано: Чет 12 бер, 2020 21:44

У нас сейчас из-за мировых падений и местных "особенностей" по-моему ситуация такая, что повышай ты ставку, что понижай ее - это как мертвому припарку делать - не поможет. Раньше надо было "приучать" местных к низким ставкам, в году в 2016-17 хотя бы. Так как низкие ставки просто так ни с того ни с сего не оживят никакое кредитование, и при этом в ОВГЗ\депозиты гривневые никто бежать не будет особо. Если же повысить ставку - то на какое-то время опять "зажмут курсовую пружину", может кого-то притянут в овгз\депозиты, немного бюджетные поступления улучшат методами 2019 года. Но результат в конце всё равно будет один и тот же приблизительно. А всё из-за того что "світова криза нас НЕ омине", даже если бы все остальное внутри страны было бы хорошо.

Ну может еще земля и приватизация по днищенским ценам может быть оттянет время.