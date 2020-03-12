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Біткоїн впав до 5,55 тисяч доларів, втративши за годину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на біржах.
Дивися повний текст Біткоїн впав до 5,55 тисяч доларів, втративши за годину чверть вартості
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:34
чепуха, биткоин будет стоитъ 1 миллион долларов [Джон Макафи].
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optyma33
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Чет 12 бер, 2020 10:49
Shram
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