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Біткоїн впав до 5,55 тисяч
доларів, втративши за годину...

Біткоїн впав до 5,55 тисяч доларів, втративши за годину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:34

Біткоїн впав до 5,55 тисяч доларів, втративши за годину...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на біржах.

Дивися повний текст Біткоїн впав до 5,55 тисяч доларів, втративши за годину чверть вартості.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:34

чепуха, биткоин будет стоитъ 1 миллион долларов [Джон Макафи].
optyma33
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