У наших сусідів - Білорусі, Молдові і Росії - аналогічна картина.
Дивися повний текст В Україні найбільша заборгованість з зарплат за останніх 10 років - апарат ВРУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:35
В Україні найбільша заборгованість з зарплат за останніх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні найбільша заборгованість з зарплат за останніх 10 років - апарат ВРУ.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:36
гривну нужно о(т)пускать в свободный рынок/плавание, включить станок, напечатать купюр и выплатить все долги по зарплатам.
|